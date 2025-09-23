Есть простой способ обеспечить идеальную яичницу с помощью предмета, который есть у каждого на кухне.

Жареное яйцо может казаться простым блюдом, но на деле оно часто выходит не таким, как мы хотим — с подгоревшим дном и склизкой верхушкой, если не использовать правильную кухонную технику. Большинство людей допускают ошибку, наливая слишком много масла или добавляя слишком много сливочного масла. В итоге белок схватывается слишком быстро, а желток остаётся сыроватым.

Когда белок начинает подгорать, многие инстинктивно переворачивают яйцо слишком рано, но это чаще всего приводит к тому, что желток лопается, а на тарелке оказывается жирная и неаккуратная лепешка. Однако, как оказалось, есть простой способ приготовить идеально прожаренное и хрустящее яйцо-глазунью, пишет Express. Достаточно просто накрыть сковороду крышкой, считает основательница блога Charlotte’s Lively Kitchen Шарлотта Оутс.

Она пояснила: "Когда мне было около двадцати, я помню, как друг, работавший тогда поваром, рассказал мне секрет приготовления хорошего жареного яйца — использовать крышку, чтобы тепло циркулировало вокруг яйца. Это помогает верхней части белка приготовиться, не пересушивая при этом низ белка или желток".

Может показаться банальным, но крышка действительно удерживает тепло внутри сковороды, и яйцо прожаривается равномерно. Этот приём называется жарка на пару, ведь вместе с теплом в сковороде накапливается пар, который доводит желток до готовности без переворачивания. Жарка на пару делается на слабом огне, поэтому масла или сливочного масла требуется минимум. К тому же после готовки не придётся отмывать подгоревшую жирную сковороду.

Как правильно жарить яйцо на сковороде

Вам понадобится: 1 яйцо, немного кулинарного спрея (масла), щепотка соли, сковорода с крышкой из стекла и бумажные полотенца.

Сначала побрызгайте немного масла-спрея в сковороду. С помощью бумажного полотенца равномерно распределите масло по дну. Поставьте сковороду на слабый огонь. Когда она прогреется — разбейте яйцо.

Быстро накройте крышкой и оставьте готовиться на 2–3 минуты. Следите за процессом: как только белок полностью схватится, снимайте с огня и слегка посолите. Сразу переложите яйцо на тарелку, иначе оно продолжит готовиться в горячей сковороде. Яйцо будет готово тогда, когда белок станет блестящим, с золотистой хрустящей каймой, а желток — кремовым, плотным и целым.

