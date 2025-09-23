По мнению экспертов, речь могла идти о короткодальнем испытании.

Депутат иранского парламента и государственные СМИ страны утверждают, что Тегеран провел первое успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), однако, по словам аналитиков, обнародованные кадры не подтверждают ее выход на соответствующие высоты.

Как пишет Defense Express, на днях депутат иранского парламента Мохсен Зангане в эфире государственного телеканала IRIB заявил о якобы первом успешном испытании иранской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). В то же время за несколько дней до этого в небе над Ираном зафиксировали характерный след от запуска, который, по мнению наблюдателей, мог принадлежать этой ракете - и это подкрепило официальные заявления.

На опубликованных кадрах, отмечают аналитики, виден длинный след работы двигателей и многочисленные "пятнышки" позади ракеты - признак того, что двигатель, вероятно, работал импульсами. На записях также нет очевидных признаков того, что траектория выводила аппарат в верхние слои атмосферы или на космическую высоту, что для классической МБР является типичным и необходимым этапом полета.

"Почему и зачем двигатель работал в этом режиме на таких ранних этапах полета - непонятно. Причем, на опубликованных кадрах не видно и намека на то, чтобы след от работы двигателей расширялся в верхних слоях атмосферы, конечно это может быть связано с слишком сильным освещением, из-за чего этот эффект просто не видно", - говорится в публикации.

Аналитики считают: самая простая интерпретация - ракета либо не достигла типичной высоты, что в свою очередь вызывает вопросы, либо запуск имел другую цель.

Эксперты называют несколько возможных объяснений: это могло быть короткодальнее испытание - цель стояла на небольшой дистанции, кадры относятся к другому типу ракеты или ракета вышла из строя, и фактические испытания прошли неудачно, несмотря на официальные заявления.

Эксперты отмечают, что ранее, в августе, иранские СМИ объявляли о создании МБР под названием Khorramshahr-5, поэтому именно ее, вероятно, могли испытывать. Согласно опубликованным заявленным характеристикам, Khorramshahr-5 якобы имеет дальность до 12 тысяч километров, что теоретически позволяет достигать любой точки США с территории Ирана. Сообщалось также о разгоне до 16 махов (примерно 5,4 км/с) и боевой части массой около двух тонн. Пока речь идет о неядерной боевой части, но аналитики обращают внимание, что такая ракета может стать потенциальным носителем ядерного заряжания в случае наличия соответствующего оружия.

Эксперты считают: прямое поражение США обычной двухтонной боевой частью имело бы ограниченный тактический смысл из-за высокой стоимости и сложности массового производства таких ракет. Поэтому в публичных и экспертных интерпретациях Khorramshahr-5 следует рассматривать как потенциальный носитель ядерного оружия.

Иран ранее ограничивался баллистикой средней дальности - достаточной, по его словам, чтобы поражать региональные цели (например, Израиль или американские базы в области). Но, по данным некоторых иранских чиновников, после инцидентов с ударами США (в частности с применением стратегических самолетов B-2) позиция Тегерана якобы изменилась и там стали серьезнее ставить вопрос о способности наносить удары по более далекой цели.

"В 2015 году иранские высокопоставленные чиновники заявляли, что им хватит и БРСД на 2000 км, чтобы бить по Израилю и американским базам в регионе. Но похоже, после того, как американцы бомбили их с B-2, взлетевших вообще с авиабаз в США, во время 12-дневной войны в июне этого года. То в Иране изменили свою позицию, и хотят на прямую бомбить американцев", - предполагают аналитики.

Иранская ракетная программа

Напомним, в августе стало известно, что в Иране создали собственную межконтинентальную баллистическую ракету Khorramshahr-5. Она имеет дальность 12 тысяч км, скорость 16 Мах и боевую часть в 2 тонны.

Как отметили аналитики Defense Express, Иран уже имеет свой "Орешник на минималках" - баллистическую ракету средней дальности, которая по своей конструкции больше похожа на МБР - Khorramshahr-4. Она имеет систему с раздельными блоками, хотя на ней они и больше похожи на суббоеприпасы. Раскрытие ракеты осуществляется на высоте в 7 км, суббоеприпасы разлетаются в радиусе 8 км.

