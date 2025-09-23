Девушке трудно делать даже обычные будничные вещи.

Известная украинская певица и блогер Даша Майорова рассказала, как переносит реабилитация после сложной операции на груди. Девушке тяжело делать базовые вещи.

В своем блоге в Instagram Даша призналась, что спустя несколько недель после перенесенной операции ей до сих пор очень больно. Поэтому она максимально избегает лишних движений, особенно поднятия рук, поскольку это создает сильный дискомфорт в зоне швов, провоцирует боль и может мешать правильному заживлению ран.

Артистка поделилась личным видео с поклонниками, в котором видно, какие трудности ей доставляет обычное переодевание. На кадре можно заметить, как подруги девушки помогали ее снять худи и прилечь на диван.

"Ну вечеринки со мной сейчас только такие", - подписала видео Майорова.

В то же время Даша отметила, что все же чувствует себя намного лучше, чем в первые дни после вмешательства хирурга. Она уже значительно активнее и полна энергии, хотя при этом пытается беречь себя.

"Я уже хорошо себя чувствую руки конечно не поднимаю. Если обезболивающее выпить вообще супер-пупер. Хочу уже танцевать! Но еще минимум месяц мне нужно быть осторожной с резкими движениями", - заявила певица.

Напомним, что недавно Даша Майорова призналась, сколько денег ей стоила операция по уменьшению груди.

Вас также могут заинтересовать новости: