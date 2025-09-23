Она говорит, что режиссер всегда будет занимать особое место в ее сердце.

Итальянская актриса Моника Беллуччи впервые прокомментировала свое расставание с культовым режиссером Тимом Бертоном, с которым она встречалась два года.

Их история началась осенью 2022 года на фестивале в Лионе. Во время отношений Бертон снял актрису в продолжении своего классического фильма ужасов "Битлджус". Публично они дебютировали на красной дорожке в октябре 2023 года на Римском кинофестивале, а последний раз вместе появились в июне на фестивале Таормина.

Через несколько месяцев после этого стало известно о завершении их романа. В интервью Vogue Italia Беллуччи прокомментировала разрыв так:

Видео дня

"Есть дороги, которые на определенном этапе пересекаются, чтобы потом продолжать свой путь отдельно... Дорога Тима и моя пересеклись, чтобы пройти часть пути вместе, а затем разойтись. Однако столько, сколько я буду жить, Тим всегда будет занимать особое место в моем сердце".

Как известно, до отношений с Беллуччи Бертона связывали 10-летние отношения с актрисой Хеленой Бонэм Картер, с которой он воспитывал двоих детей. Беллуччи же до Тима была замужем за аргентинским фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем, с которым имеет двух дочерей.

Вас также могут заинтересовать новости: