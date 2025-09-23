По словам Плетенчука, захватчики больше беспокоятся за свои объекты в Крыму.

Российские оккупанты временно оккупированный Крым защищают лучше, чем свою столицу и НПЗ, производство которых очень важно для экономики РФ. Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил представитель военно-морских сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. В частности его попросили уточнить, каких приоритетов держатся захватчики при расположении систем ПВО.

По словам военного, несмотря на то, что все "величие" РФ базируется на нефти, объекты в Крыму защищают значительно лучше, чем НПЗ и даже Москву.

"Давайте просто посмотрим новости, сколько было прилетов на территории непосредственно Москвы. И берем тот же Крым. На территории Крыма временно оккупированного тоже прилетов достаточно, но все же они там происходят, между прочим. Поэтому, конечно, видим, какие у них приоритеты. Поэтому "нефтянка" на которой базируется величие РФ - не в таком приоритете...", - сказал Плетенчук.

Взрывы в Крыму - подробности

Как писал УНИАН, россияне очень плотно охраняют свои военные объекты, которые расположены на территории временно оккупированного Крыма. Однако Силам обороны все же удается "дотянуться" до целей на полуострове.

В частности, по данным СМИ, в результате атаки украинских дронов в ночь на 21 сентября повреждены объекты ПВО и военная инфраструктура оккупантов.

Так, два дрона ударили по автоколонне мобильного пункта 31-й дивизии ПВО в районе села Волочаевка в Раздольненском районе и уничтожили радиолокационную установку. Также беспилотник повредил ЗРПК "Панцирь-С1" в районе села Донское Симферопольского района, а возле села Витино Сакского района, вероятно, в результате ракетного удара, - здания казармы, клуба, учебного корпуса и столовой 31-й дивизии.

