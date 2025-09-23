Птицы уже направились в теплые края.

В Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская область) специалисты обнаружили две новые колонии удивительных по своей окраске птиц - это пчелоедки (щурки) и сиворакши.

Как рассказали в заповеднике, их увидели во время последних обследований будущего маршрута для посещений "Карагольские сокровища".

"Мы заметили, что их перья сияют всеми красками: пчелоедка обыкновенная переливается золотисто-каштановыми, бирюзовыми и зелеными оттенками, а сиворакша сверкает аквамарином, фиолетовым и синим, напоминая живой самоцвет среди степных пейзажей. Эти птицы - перелетные путешественники. Они выводят птенцов в наших поймах и степях, а уже в конце лета отправляются в долгий путь на юг", - говорится в сообщении.

По словам ученых, сейчас щурки и сиворакши покинули Нижний Днестр и направляются в Африку, где проведут зиму.

Их появление в нацпарке, как объясняют исследователи, знак того, что экосистема живет и восстанавливается, ведь для гнездования этим птицам нужны чистые склоны, обрывы и пойменные участки, свободные от застройки. Поэтому важно сохранять эти места нетронутыми.

"Следующей весной мы снова будем ждать возвращения этих ярких красавцев. Увидеть, как щурки охотятся в воздухе на насекомых, а сиворакша парит над степью - это всегда событие, которое захватывает не только аматоров, но и даже опытных орнитологов", - отмечают в нацпарке.

В Черкасской области встретили хищную птицу, закольцованную в Финляндии

Недавно во время учета птиц на Ирклиевских прудах в Черкасской области группе орнитологов встретилась окольцованная скопа, которая отдыхала на миграционном пути в Африку. Именно там эти птицы обычно зимуют. По словам специалистов, встретить скопу дело очень редкое, а закольцованную птицу - вообще большая удача. На фото, сделанном с большого расстояния, надписи на кольце было не разглядеть. Однако позже исследователи вновь встретили скопу и смогли зафиксировать "украшение". Оказалось, что ее закольцевали в Финляндии в 2021 году.

