24 и 25 сентября в Украине местами будет дождливо и значительно похолодает.

В ближайшие трое суток характер погоды в Украине изменится. Через территорию нашей страны пройдет холодный атмосферный фронт, ветер изменит направление и ощутимо снизится температура. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня еще будет преобладать погода без осадков, а завтра в западных, местами в северных и Винницкой областях пройдут дожди. В течение 25 сентября небольшие дожди ожидаются в восточных, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Ветер в ближайшие дни будет 5-12 м/с.

Температура ночью +9°...+15°, а уже 25 сентября по всей Украине, кроме юга и Закарпатья, похолодает до +2°...+7°. В северных, большинстве западных и центральных областей возможны слабые заморозки на поверхности почвы. Днем сегодня еще +22°...+28°, на северо-западе страны +16°...+21°. В течение 24-25 сентября похолодает до 11-16°, на юге и Закарпатье до 14-19°.

В столице также прогнозируют резкое снижение температуры. 23 сентября киевляне еще смогут насладиться по-настоящему летним днем без осадков - этот день станет самым теплым среди ближайших.

Впрочем, уже 24 сентября на Киевщину придет холодный атмосферный фронт. Он принесет небольшой дождь, после чего атмосферное давление возрастет, и в дальнейшем существенных осадков не предвидится. Ветер изменит направление на северное, принесет холодный воздух и ощутимо снизит комфортность погоды.

По словам синоптиков, именно 24 сентября температура упадет сразу на 8-10 градусов по сравнению с предыдущим днем, и станет очевидным приход осени.

В течение 25-27 сентября дневные показатели будут колебаться в пределах +11...+17°, тогда как ночи будут значительно холоднее. В некоторых районах области возможны слабые заморозки на поверхности почвы.

