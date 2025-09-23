Этот контракт заключается на один год, с возможностью подписания нового по истечении этого срока.

По новой программе службы в Вооруженных силах Украины "Контракт 60+" рекрутируют прежде всего на небоевые должности, в приоритете специалисты дефицитных специальностей, рассказал офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья. Служба в основном предусматривает небоевые должности в солдатском, сержантском, старшинском и (при наличии соответствующей подготовки) офицерском составе.

До начала выполнения обязанностей кандидат проходит военно-врачебную комиссию и установленный испытательный срок. Среди основных требований к кандидатам от 60 лет для принятия на военную службу по контракту в ВСУ, в частности то, что кандидат признан ВВК годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы и имеет опыт прохождения военной службы по военно-учетной специальности должности, на которую назначается, и не требует прохождения подготовки (переподготовки), пояснил офицер 1-го центра рекрутинга в интервью АрмияInform.

Кроме того, уровень военного образования (подготовки) кандидата должен соответствовать должности, на которую он назначается. "Преимущество при принятии на военную службу по контракту в возрасте от 60 лет предоставляется кандидатам, которые уволены с военной службы после 2015 года, имеют опыт участия в боевых действиях, а также специалистам (специалистам) дефицитных специальностей", - отметил Илья.

Видео дня

Кандидат может обратиться к командиру воинской части, которая нуждается в комплектовании, или в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства или 1-й центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ.

Для рассмотрения кандидатов из числа лиц в возрасте от 60 лет для принятия их на военную службу по контракту в ВСУ им нужно будет предоставить, кроме решения ВВК, еще ряд документов.

Это, в частности справка о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости или ограничений, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством Украины, предоставленная территориальным сервисным центром Министерства внутренних дел Украины; заверенная копия всех заполненных страниц военно-учетного документа (военный билет (офицера запаса), временное удостоверение; заверенные копии документов об образовании с приложениями.

Также в этом перечне заверенные копии подтверждающих документов об участии в боевых действиях, наличие ранений (контузий), государственных наград при наличии; согласие на сбор и обработку персональных данных.

Сама процедура присоединения и алгоритм согласования кандидатуры начинается с того, что командир части, в которую обратился кандидат 60+, инициирует медицинский осмотр в ВВК для определения пригодности. После положительного заключения ВВК командир готовит ходатайство в Главное управление персонала Генерального штаба ВСУ с обоснованием необходимости привлечения кандидата.

По результатам рассмотрения Генштаб согласовывает или отказывает в согласовании. Согласованный список является основанием для предоставления командиром части письменного согласия (письма) на заключение контракта. В итоге 1-й центр рекрутинга Сухопутных войск оформляет личное дело кандидата и завершает процедуру контрактирования.

"Контракт 60+" - что известно

Как сообщал УНИАН, в июле Верховная Рада Украины приняла закон, который предоставляет лицам в возрасте 60+ право подписывать контракт для прохождения военной службы во время военного положения.

Законопроект об этом был подписан президентом и предусматривает прохождение медицинской комиссии, двухмесячный испытательный срок и возможность служить на небоевых должностях солдатского, сержантского, старшинского и офицерского состава.

В сентябре Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил, что воинские части и ТЦК уже получили инструкции с алгоритмом действий должностных лиц по принятию на контрактную военную службу граждан в возрасте от 60 лет. То есть процедура официально запущена и можно оформлять необходимые документы.

Вас также могут заинтересовать новости: