В частности, в Никополе из-за попадания дрона погибла 70-летняя женщина.

Российские захватчики снова наносят удары по украинским городам, в результате ударов есть погибшие и раненые.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, в Никополе из-за попадания вражеского FPV-дрона погибла 70-летняя женщина.

"Еще одна 47-летняя местная жительница получила осколочные ранения. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Будет лечиться амбулаторно", - отметил он и добавил, что в результате атаки загорелся частный дом.

Кроме того, начальник Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что в городе предварительно, два человека получили ранения.

По его словам, предварительно, было пять ударов по Запорожью. "Повреждены складские помещения и транспортные средства. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", - написал он.

Позже Федоров сообщил, что один человек погиб, двое ранены. 43-летний мужчина в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести.

Также начальник Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что двое гражданских пострадали от вражеского удара в Середина-Будской общине.

"Утром россияне атаковали город дроном. Ранения получили двое мужчин 45 и 49 лет. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь", - написал он.

Обновлено в 16:08. Позже Федоров заявил об увеличении количества раненых после вражеского удара по Запорожью.

"На данный момент медики сообщают о семи пострадавших. Трое человек получили помощь от врачей на месте и от госпитализации отказались", - написал он в своем Telegram-канале.

Российские удары по Украине

Как сообщал УНИАН, ночью 22 сентября Россия также в очередной раз атаковала ряд областей Украины. В результате атаки произошли разрушения инфраструктурных объектов и жилых домов.

В частности, российские оккупанты направили на Запорожье по меньшей мере пять управляемых авиационных бомб. Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. Глава ОГА сообщал о двух раненых и трех погибших в результате атаки.

