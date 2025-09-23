Украинский дрон Magura модернизировали и испытают в Португалии

Обновленная Magura v7.2 претерпела изменения в части корпуса.

Модернизированный украинский морской дрон Magura v7.2 с двумя другими украинскими морскими беспилотниками заметили в военных учениях REPMUS, организованных странами НАТО. Как сообщает "Милитарный", украинские дроны вместе с морскими беспилотными платформами других стран-участников были собраны для отработки новых технологий и экспериментов, которые продлятся в течение трех недель.

На изображении украинских дронов, которое обнародовал блог Defence360, заметна серьезная модернизация. Отмечается, что среди доставленных в местный порт систем наблюдатели заметили сразу три украинских беспилотника, два из которых базировались на переработанной платформе Magura v7 и впервые публично демонстрировались.

"Обновленная Magura v7.2 претерпела изменения в части корпуса, где пусковые установки ракет были смещены с кормы к середине палубы, а выходные отверстия выхлопного коллектора перемещены с бортов. Кроме того, камера была поднята выше на мачту, где также появился бортовой навигационный радар. Лучше корпус обновленной платформы можно осмотреть на версии Magura v7.2 с пулеметной турелью, перевозимой тралом к побережью", - пишет издание.

Как сообщается, она была доработана, в первую очередь за счет переноса пулеметного модуля из середины корпуса ближе к носовой части. Это, вероятно, было обусловлено проблемой с задиранием носовой части во время разгона, что перекрывало углы обзора установки. На борту также появилась мачта с оптическим модулем, однако без радиолокатора.

"Также на учениях был замечен другой украинский морской дрон неизвестной модели, который был оснащен двумя направляющими для авиационных ракет Р-73, оптическим модулем и навигационным радаром. Он уже применялся в российско-украинской войне по меньшей мере один раз во время операции у побережья Крыма в мае этого года, где на его перехват были отправлены российские оккупанты", - отметили в издании.

