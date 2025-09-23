Электромобиль BYD Song Plus стремительно набирает популярность на региональных рынках Украины.

В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 7,9 тысячи автомобилей на электротяге (BEV). Такие данные приводит профильный портал "УкрАвтопром".

Наибольшим спросом электромобили пользовались в таких областях:

Львовской области - 1196 единиц (89% бывшие в употреблении). Городе Киеве - 959 (55% бывшие в употреблении) Киевской области - 698 (68% бывшие в употреблении). Днепропетровской области - 640 (71% бывшие в употреблении). Одесской области - 449 (69% бывшие в употреблении).

Если говорить о новых авто, то самым популярным электромобилем на этих рынках (кроме Днепропетровской области) оказался китайский BYD Song Plus. Жители Днепропетровской области чаще выбирали Honda eNS1.

Если же речь идет о ввозимых из-за рубежа подержанных автомобилях, то здесь титул лидера у компактного электрического кроссовера (SUV) Tesla Model Y, который традиционно пользуется большой популярностью на украинском рынке.

Какой электромобиль выбрать - советы экспертов

Ранее специалисты назвали десять очень надежных электромобилей с пробегом. Самым надежным электромобилем в этом рейтинге оказался Hyundai Kona Electric. По словам специалистов, качество сборки этой модели находится на очень высоком уровне.

Также недавно был назван очень надежный японский электромобиль, который может составить конкуренцию моделям Toyota и Lexus. Эксперты советуют покупателям обратить особое внимание на модель Acura ZDX, которая может похвастаться не только прекрасными показателями надежности, но и высокой безопасностью и стильным дизайном.

