Ракета "Фламинго" - это новый тип оружия, которого еще не было в мире. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал Анатолий Храпчинский, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт.

Отвечая на вопрос относительно информации о том, что США одобрили продажу Украине более трех тысяч крылатых ракет ERAM, и станет ли это оружие станет "геймчейнджером" в войне, он отметил, что эти ракеты - это работа на расстояние около 400 километров.

"А теперь давайте спросим, сколько КАБов использовала Россия за месяц по территории Украины? И мы поймем, что три тысячи таких высокоточных средств поражения, по сути, очень мало", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, он добавил, что возникает вопрос, можем ли мы защитить свою авиацию для качественного применения таких средств поражения.

"Чтобы работать на ту глубину, на которую нам нужно, а не быть в зоне 200 километров от зоны боевых действий, потому что россияне могут применять свои дальнобойные ракеты класса воздух-воздух с самолетов Су-35, как они это делают. Таким образом, мы теряем 200 километров и работаем только на глубину 100-200 километров. Не поражаем важных пунктов и бьем по временно оккупированной территории", - пояснил Храпчинский.

Так, отметил он, нам нужно развивать свои возможности по middle-страйкам.

"Мы сейчас активно сделали ставку на deep-страйки, но забыли о middle-страйках. Это то, что сможет активно помочь нашим силам обороны вырезать российскую логистику и работать по средствам ПВО, РЭБ", - сказал авиационный эксперт.

По его словам, разведка и увеличение количества middle-страйков помогли бы нам существенно улучшить свои возможности.

"Поэтому ERAM не станет геймчейнджером. Это просто будет точечная помощь Украине", - отметил Храпчинский.

В то же время относительно проектов "Фламинго" и "Сапсан" он отметил, что идет этап испытания.

"Но здесь вопрос масштабирования наших возможностей. Как быстро мы сможем обеспечить всем необходимым эти средства поражения", - сказал эксперт.

На уточнение, о чем именно идет речь, он пояснил:

"Двигатели, твердотопливные элементы, навигация и другие элементы, которые там есть внутри. Их нужно делать и их надо много. "Фламинго" - новый тип оружия, которого нет в мире. Ну, не было задачи нести тонну в виде крылатой ракеты".

Говоря о том, как "американцы отработали по Ирану", Храпчинский отметил, что они "зачистили все ПВО, потом зашли на своих стратегических бомбардировщиках, сбросили пару бомб и выполнили свою задачу". В то же время, по его словам, у нас нет такой возможности, поэтому была разработана ракета.

Ракета "Фламинго" - важные новости

Как сообщалось, ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский высказал мнение, что новые украинские ракеты "Фламинго" могут помочь уничтожить незаконно построенный россиянами Крымский мост.

Компания Fire Point, которая является разработчиком ракеты "Фламинго", наращивает свое производство. Сейчас их предприятие производит 50 ракет в месяц. До конца года компания планирует достичь ежедневного выпуска семи ракет.

