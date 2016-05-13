Джамала: Выступление России на Евровидении очень продуманное

Об этом она рассказала в интервью DW.

"Песня Лазарева очень продуманная с точки зрения всех этих рецептов хита, математически измерен, на какой минуте и секунде должен быть припев, и как он должен звучать, но к сожалению, меня программная музыка мало интересует. Я больше люблю странное - вот мне больше грузины нравятся", - рассказала Джамала.

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Как сообщал УНИАН, крымскотатарская исполнительница, представлявшая Украину на «Евровидении-2016» Джамала (Сусана Джамаладинова) 12 мая прошла в финал международного песенного конкурса, который состоится в Стокгольме 14 мая. Она выступает с песней «1944», которая посвящена депортации крымских татар из Крыма.