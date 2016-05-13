Евровидение-2016: выступления второй десятки финалистов
В Стокгольме в четверг, 12 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение".
Одной из 18 конкурсантов была и представительница от Украины - Джамала. Она стала одной из 10 участников второго полуфинала, которые прошли в финал международного песенного конкурса.
Напомним, что по итогам голосования зрителей, в финал конкурса прошли: Латвия, Грузия, Болгария, Австралия, Украина, Сербия, Польша, Израиль, Литва, Бельгия.
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Предлагаем вам оценить выступления второй десятки финалистов "Евровидения-2016":
Украина - Джамала / 1944
Латвия - Justs / Heartbeat
Грузия - Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz / Midnight Gold
Болгария - Poli Genova / If Love Was A Crime
Австралия - Dami Im / Sound Of Silence
Сербия - Sanja Vučić ZAA / Goodbye (Shelter)
Польша - Michał Szpak / Color Of Your Life
Израиль - Hovi Star / Made Of Stars
Литва - Donny Montell / I'Ve Been Waiting For This Night
Бельгия - Laura Tesoro / What'S The Pressure
Напомним, финал конкурса, в ходе которого определится победитель Международного песенного конкурса, состоится в эту субботу, 14 мая.