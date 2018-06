Евровидение-2016: выступления второй десятки финалистов

Одной из 18 конкурсантов была и представительница от Украины - Джамала. Она стала одной из 10 участников второго полуфинала, которые прошли в финал международного песенного конкурса.

Напомним, что по итогам голосования зрителей, в финал конкурса прошли: Латвия, Грузия, Болгария, Австралия, Украина, Сербия, Польша, Израиль, Литва, Бельгия.

Предлагаем вам оценить выступления второй десятки финалистов "Евровидения-2016":

Украина - Джамала / 1944

Латвия - Justs / Heartbeat

Грузия - Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz / Midnight Gold

Болгария - Poli Genova / If Love Was A Crime

Австралия - Dami Im / Sound Of Silence

Сербия - Sanja Vučić ZAA / Goodbye (Shelter)

Польша - Michał Szpak / Color Of Your Life

Израиль - Hovi Star / Made Of Stars

Литва - Donny Montell / I'Ve Been Waiting For This Night

Бельгия - Laura Tesoro / What'S The Pressure

Напомним, финал конкурса, в ходе которого определится победитель Международного песенного конкурса, состоится в эту субботу, 14 мая.