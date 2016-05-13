Евровидение-2016: выступления второй десятки финалистов

02:59, 13 мая 2016
Мир
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В Стокгольме в четверг, 12 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение".

Thomas Hanses (EBU)

Одной из 18 конкурсантов была и представительница от Украины - Джамала. Она стала одной из 10 участников второго полуфинала, которые прошли в финал международного песенного конкурса.

Напомним, что по итогам голосования зрителей, в финал конкурса прошли: Латвия, Грузия, Болгария, Австралия, Украина, Сербия, Польша, Израиль, Литва, Бельгия.

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Предлагаем вам оценить выступления второй десятки финалистов "Евровидения-2016":

Украина - Джамала / 1944

Латвия - Justs / Heartbeat

Грузия - Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz / Midnight Gold

Болгария - Poli Genova / If Love Was A Crime

Австралия - Dami Im / Sound Of Silence

Сербия - Sanja Vučić ZAA / Goodbye (Shelter)

Польша - Michał Szpak / Color Of Your Life

Израиль - Hovi Star / Made Of Stars

Литва - Donny Montell / I'Ve Been Waiting For This Night

Бельгия - Laura Tesoro / What'S The Pressure

Напомним, финал конкурса, в ходе которого определится победитель Международного песенного конкурса, состоится в эту субботу, 14 мая.

Джамала с командой в зеленой зоне во время оглашения результатов
Джамала с командой в зеленой зоне во время оглашения результатов /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Джамала с командой в зеленой зоне во время оглашения результатов
Джамала с командой в зеленой зоне во время оглашения результатов /  © facebook.com/jamalaoffici
Выступление Джамалы
Выступление Джамалы /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
пресс-конференция Джамалы после второго полуфинала
пресс-конференция Джамалы после второго полуфинала /  © Andres Putting (EBU)
Пресс-конференция победителей второго получинала
Пресс-конференция победителей второго получинала /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Laura Tesoro, Бельгия
Laura Tesoro, Бельгия /  © Andres Putting (EBU)
Laura Tesoro, Бельгия
Laura Tesoro, Бельгия /  © Andres Putting (EBU)
ManuElla, Словения
ManuElla, Словения /  © Andres Putting (EBU)
ManuElla, Словения
ManuElla, Словения /  © Andres Putting (EBU)
Poli Genova, Болгария
Poli Genova, Болгария /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Дания, Lighthouse X
Дания, Lighthouse X /  © Andres Putting (EBU)
Норвегия, Agnete
Норвегия, Agnete /  © Andres Putting (EBU)
Литва, Donny Montell
Литва, Donny Montell /  © Thomas Hanses (EBU)
Албания, Eneda Tarifa
Албания, Eneda Tarifa /  © Andres Putting (EBU)
Грузия, Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz
Грузия, Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
Македония, Kaliopi
Македония, Kaliopi /  © Thomas Hanses (EBU)
Ирландия, Nicky Byrne
Ирландия, Nicky Byrne /  © Thomas Hanses (EBU)
Сербия, Sanja Vučić
Сербия, Sanja Vučić /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
IVAN, Беларусь
IVAN, Беларусь /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Израиль, Hovi Star
Израиль, Hovi Star /  © Thomas Hanses (EBU)
Швейцария, Rykka
Швейцария, Rykka /  © Thomas Hanses (EBU)
Польша, Michał Szpak
Польша, Michał Szpak /  © Thomas Hanses (EBU)
Открытие второго полуфинала, выступление ведущих
Открытие второго полуфинала, выступление ведущих /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Победители второго полуфинала
Победители второго полуфинала /  © Thomas Hanses (EBU)
© Thomas Hanses (EBU)
Пресс-конференция победителей второго получинала
Пресс-конференция победителей второго получинала /  © Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)
© Andres Putting (EBU)

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