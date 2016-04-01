Минобороны: на военную службу по контракту ежемесячно будут идти до 7 тысяч человек

Об этом сообщила представитель Минобороны Оксана Гаврилюк. "По прогнозам оборонного ведомства, в этом году контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) ежемесячно будут подписывать от 6 до 7 тыс. граждан. Для сравнения - в 2015 году этот показатель составлял 200-300 человек в месяц", - подчеркнула она.

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Оксана Гаврилюк также напомнила, что с начала года контракт с ВСУ заключили около 18 тыс. граждан, в том числе и мобилизованные военнослужащие. При этом, по ее словам, "упор делается на привлечение в войска тех, кто уже отслужил и имеет боевой опыт".