Минобороны: на военную службу по контракту ежемесячно будут идти до 7 тысяч человек
09:55, 01 апреля 2016Общество
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Министерство обороны прогнозирует, что в 2016 году контракт с ВСУ ежемесячно будут подписывать от 6 до 7 тыс. человек.
Солдаты / Фото УНИАН
Об этом сообщила представитель Минобороны Оксана Гаврилюк. "По прогнозам оборонного ведомства, в этом году контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) ежемесячно будут подписывать от 6 до 7 тыс. граждан. Для сравнения - в 2015 году этот показатель составлял 200-300 человек в месяц", - подчеркнула она.
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Оксана Гаврилюк также напомнила, что с начала года контракт с ВСУ заключили около 18 тыс. граждан, в том числе и мобилизованные военнослужащие. При этом, по ее словам, "упор делается на привлечение в войска тех, кто уже отслужил и имеет боевой опыт".
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