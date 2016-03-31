Генштаб: общество рассматривает службу в армии уже не как повинность, а как профессию

Об этом пишется в материале журнала "Новое время". За один лишь первый квартал этого года профессиональными военными стали более 18 тыс. человек. Это больше, чем за весь 2015 год - 16 тыс. контрактников. В довоенные же времена ВСУ удавалось завербовать на контракт не более 10-12 тыс. человек в год. "Благодаря социальным льготам и патриотическому духу люди рассматривают службу в армии уже не как повинность, а как профессию", - говорит полковник Андрей Полонский, начальник отдела комплектации военнослужащими по контракту Главного управления по персоналу в Генштабе.

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С 1 января 2016 года зарплаты военных одномоментно выросли почти втрое. Если ранее рядовой вне зоны АТО получал не более 2,4 тыс. грн в месяц и около 5 тыс. грн на поле боя, то сейчас минимум для низших чинов в тылу вырос до 7 тыс. грн. Офицеры в зависимости от звания и должности получают 10–16 тыс. Военные, кроме зарплат, получают льготы.

Между тем, специалисты призывают не путать повышение зарплат с настоящими реформами. Ведь госпрограмму развития ВСУ, которая должна была задать вектор развитию армии еще в прошлом году, до сих пор не приняли. Без нее неясно, идет ли страна в НАТО и какой численности должны быть вооруженные силы в стране. А значит, непонятно, сколько необходимо контрактников и нужно ли сохранять призыв.

Полную версию материала читайте в выпуске журнала "Новое время" 1 апреля.