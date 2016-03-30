В Совете судей считают, что к попытке самоубийства судью-стрелка довели НАБУ и Нацполиция

Об этом говорится в заявлении председателя Совета судей Украины Валентины Симоненко.

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«Во время проведения и задержание судьи Малиновского районного суда города Одессы... методы и действия работников Национального антикоррупционного бюро Украины и Национальной полиции привели к попытке самоубийства подозреваемого», - говорится в заявлении.

По мнению Симоненко, указанный факт демонстрирует то, что в последнее время «уважение к чести и достоинству человека и, в частности, лица, которое подозревается в совершении преступления, со стороны лиц, которые проводят оперативно-розыскные или следственные действия, сведены на нет.

«При желании сделать из факта предотвращения или расследования преступления яркую театральную постановку, зачастую правоохранительные органы, в лице их отдельных руководителей не задумываются над тем, что такие действия касаются судьбы, здоровье и жизни человека. Уважение к чести и достоинству человека во время расследования уголовных правонарушений является демонстрацией принципа презумпции невиновности, закрепленного в Конституциях большинства стран мира и Украины. А пренебрежение этими правилами является демонстрацией пренебрежения этим принципом. Обидно, но на сегодняшний день в обществе бытует мнение, навязанное безответственными политиками, что, сама по себе должность судьи характеризует человека как взяточника и недоброчесного гражданина. В нашей истории такое отношение к человеку уже было в 30-х годах ХХ века, поэтому повторения такой истории демократическому государству Украине не нужно», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 29 марта детективы НАБУ и полиция разоблачили одного из судей Малиновского районного суда Одессы в получении взятки в 500 тыс. грн.

По данным пресс-центра НАБУ, деньги судья вымогал через посредника для вынесения судебного решения по гражданскому делу о взыскании долга. При проведении следственных действий судья сопротивлялся детективам НАБУ, стреляя на поражение. После этого оставил оружие и скрылся с места происшествия.

По данному факту НАБУ открыло уголовное производство по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).