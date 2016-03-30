Стрелявшему судье-взяточнику из Одессы могут предъявить обвинение в покушении на убийство - Тандит

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"Мы сделаем все, чтобы человек, который совершил особо тяжкие преступления, был справедливо наказан. Он будет подозреваться в покушении на убийство, причем сотрудника НАБУ, второе – неправомерная выгода, фактически его обвиняют в совершении преступления, он был пойман на передаче крупной взятки. Он, очевидно, сделал все, чтобы скрыться – это точно преступление. Он как судья понимает, что из этого может выйти", - отметил Тандит.

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Президент Украины Петр Порошенко поручил СБУ принять все меры по задержанию судьи,

Как сообщал УНИАН, 29 марта детективы НАБУ и полиция разоблачили одного из судей Малиновского районного суда Одессы на получении взятки в 500 тыс. грн.

По данным пресс-центра НАБУ, деньги судья требовал через посредника для вынесения судебного решения в гражданском деле о взыскании долга. При проведении следственных действий судья оказал сопротивление детективам НАБУ, стреляя на поражение. После этого оставил оружие и, воспользовавшись статусом «неприкосновенности судьи», скрылся с места происшествия.

По данному факту НАБУ открыло уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).