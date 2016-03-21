Адвокат Соколовская отрицает отказ ее помощника сотрудничать со следствием по исчезновению Грабовского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам в перерыве судебного заседания по делу Ерофеева и Александрова.

“Никакой повестки, телефонного звонка до сегодняшнего утра мой помощник не получал. Он действительно видел, как Юрий Грабовский 6 марта зашел в свой офис и вышел из него с неизвестным, но при этом моего помощника никто не вызывал на допрос. И только сегодня ему позвонило лицо, которое назвалось старшим следователем по особо важным делам Главной военной прокуратуры, и мой помощник, скорее всего, сегодня вечером пойдет на этот допрос”, - сказала Соколовская и добавила, что он пойдет с адвокатом.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно об исчезновении адвоката Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Национальная ассоциация адвокатов Украины заявила, что с Грабовским нет никакой связи с 7 марта.

Сегодня, 21 марта, Матиос заявил, что последним, кто видел Грабовского, является помощник его коллеги - адвоката Соколовской, однако этот человек не хочет сотрудничать со следствием, участвовать в следственных действиях.