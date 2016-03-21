В ГПУ работают над несколькими версиями исчезновения адвоката одного из ГРУшников

У следствия есть несколько версий исчезновения адвоката российского диверсанта Александра Александрова Юрия Грабовского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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При этом, по его словам, больше всего доказательств собрано по инсценировке похищения адвоката.

Как рассказал Матиос, "5 марта Грабовский по частному делу выехал в Одессу, где отдыхал в одном из ресторанов со своими недавними знакомыми. Им он сообщил, что вынужден пойти на нежелательную встречу. Сказал, что вскоре вернется. После этого он пошел на встречу и не вернулся. Мобильный телефон его был выключен".

По словам прокурора, следствие установило, где было сделано последнее фото Грабовского - это квартира, в которой уже проведен обыск.

Как сообщил Матиос, был установлен и опознан человек, снявший 5 марта все деньги, которые были по лимиту на банковской карточке Грабовского. Этот человек и его сообщники силой доставили Грабовского в Киев, где забрали из его сейфа на его рабочем месте крупную сумму денег.

Кроме того, Матиос отметил, что задержан человек, который за денежное вознаграждение ездил в Египет и публиковал оттуда на странице Грабовского в соцсети фото от его имени. "Этот человек выехал в Египет и от имени Грабовского, и по указаниям, которые ему давали другие люди, с помощью мобильного телефона Грабовского загружал фотографии и делал сообщения от имени Грабовского", - сказал он.

Также следствие установило, что именно этот человек снял деньги с карточки Грабовского в Одессе.

Как сказал Матиос, этот подозреваемый по решению Печерского райсуда Киева арестован и дает показания.

Кроме того, он сообщил, что к исчезновению Грабовского причастна группа людей с достаточно широкой географией происхождения. "Мы можем говорить о заранее спланированной ситуации, когда Грабовский выехал в Одессу добровольно, где исчез. Найдены его гражданский и заграничный паспорта, поэтому нельзя говорить, что он уехал за границу. Мы надеемся на то, что он жив. География лиц, причастных к его исчезновению, достаточно широкая. Это Киевская область, это Полтавская область, Западная Украина", - сказал Матиос.

Он сообщил, что последним, кто видел Грабовского, был помощник его коллеги - адвоката Оксаны Соколовской, однако этот человек не хочет сотрудничать со следствием, участвовать в следственных действиях. "Последний, кто видел Грабовского и может предоставить показания, - один из помощников Соколовской, но он ни вчера, ни сегодня не явился на следственные действия, сославшись на невозможность прибыть на них", - заявил прокурор.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских диверсантов - капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова. 10 февраля этого года суд продлил их арест до 9 апреля.

10 марта стало известно об исчезновении Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Национальная ассоциация адвокатов Украины заявила, что с Грабовским нет никакой связи с 7 марта.

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На странице Грабовского в Facebook 9 марта появилась запись, в котором он отметил, что не по своей воле уехал из Украины. Однако коллеги адвоката заявили, что такое поведение не свойственно для Грабовского.

20 марта Матиос в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в аэропорту «Одесса» задержан один из подозреваемых в похищении Грабовского. По его словам, задержанный - гражданин Украины - признался в том, что к похищению Грабовского причастны спецслужбы РФ. «Эту операцию спланировали бывшие украинцы, а также спецслужбы Российской Федерации для создания картинки для Russia Today именно во время заключительной стадии судебного разбирательства по ГРУшникам - гражданам и военнослужащим Российской Федерации», - сказал Матиос. Матиос акцентировал, что на спецоперацию по похищению адвоката российская сторона направила «десятки тысяч долларов», в том числе, на обеспечение злоумышленников поддельными документами.