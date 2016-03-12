В учебниках Кубы аннексированный Крым одновременно изображают частью Украины и РФ (фото)

Так, в новом учебном пособии «Географический Атлас для учебных заведений», фотографии которого есть в распоряжении УНИАН, на политической карте Европы на странице 5 территория Автономной Республики Крым входит в состав РФ.

Читайте такжеПосол Украины требует от чешского издательства исправить карту с "российским" Крымом (документ)В то же время, на политической карте мира на странице 3-4, территория АРК изображена как территория Украины.

Данное учебное пособие было представлено в ходе проведения 25-й Международной гаванской книжной ярмарки.

Все печатные органы на Кубе являются государственными, поэтому, любая публикация (статья, газета, книга и т.п.) подлежит жесткой цензуре со стороны Центрального комитета ЦК компартии Кубы. Поэтому обозначения на разных страницах «Географического Атласа для учебных заведений» Крыма одновременно как части территории Украины и территории РФ, не является случайным.

Это свидетельствует о соблюдении руководством Кубы двойных стандартов. В случае обвинений со стороны любой стороны, официальная Гавана, ссылаясь на другую карту указанного издания, может назвать «неудобную» карту типографской ошибкой.