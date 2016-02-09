Чешское издательство извинилось за карту с "российским" Крымом

Об этом в комментарии Европейской правде сообщил шеф-редактор издательства Филипп Гладик.

"Мы уже знаем о фатальных ошибках в картах. Наш постоянный картограф в то время готовил историческую монографию об Украине и использовал для некоторых карт "Футбольного атласа" карту, которую использовал для определенного исторического периода. (По тем же причинам у нас в "Футбольном атласе" ошибочно изображается на некоторых картах и Северный Кипр.) У нас уже была внутренняя встреча с картографом, он сказал, что в тот момент не понимал свою ошибку", - говорится в письме.

Издание отмечает, что это объяснение вызывает сомнение в своей искренности, ведь не было такого исторического периода, когда Крым был частью России, а Украина как независимое государство находилась в нынешних границах.

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Гладик также отметил, что из-за значительной нехватки времени сам он сосредоточился на выборе клубов, процессе подсчета трофеев и в тот момент не думал, что опытный картограф сделает карты с такими ошибками.

"Таким образом, я хотел бы только уточнить, что использование нестандартных карт не отражает никакой политической позиции моей или издательства, речь идет сугубо о факторе человеческой ошибки. Извините, в случае переиздания книги названия будут сопоставлены правильно. Еще раз прошу прощения за наши ошибки и благодарю за понимание", - написал Гладик.