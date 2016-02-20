Порошенко: Душа болит, но расследование преступлений против Майдана еще очень далеко от завершения

Об этом говорится в обращении президента ко Дню Героев Небесной Сотни.

«В целом по событиям ноября 2013 года - февраля 2014 года, которые проходили по всей стране, есть уже и такие дела, которые из стадии расследования переходят в стадию наказания. Вынесено 18 обвинительных приговоров против 26 человек. 84 дела уже рассматриваются в судах. Еще 11 переданы в суд, и слушания вскоре начнутся. В 63 производствах продолжается досудебное расследование», - отметил он.

По словам президента, 16 человек содержатся под стражей в СИЗО, из них пятеро «титушек» и шестеро сотрудников «Беркута»: пять «беркутовцев» подозреваются в убийствах, один – в избиении.

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Он добавил, что в судах слушаются дела по 13 «беркутовцам» и 8 «титушкам», общее же количество лиц, которым сообщено о подозрении – 282.

«Все эти цифры должны были бы быть большими, здесь я с вами абсолютно согласен. И назвал я их только с одной целью. Должен показать, с одной стороны, что неправду говорят те политики, которые утверждают, будто ничего не расследуется. С другой, эта история на самом деле еще очень далека от завершения», - считает Порошенко.

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«Я понимаю нетерпение, общества, особенно чувствую переживания и эмоции пострадавших, родных и близких погибших. У самого болит душа. Но нам нужна такая чистота процессов и приговоров, чтобы внутри страны их признали все, даже те, кого не было на Майдане. И чтобы внешний мир, включительно с Европейским судом, не имел оснований сомневаться в юридической безупречности дел», - отметил он.

Кроме того, Порошенко также добавил, что сегодня утром вместе с семьями Героев Небесной Сотни молился в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, который два года назад дал приют участникам революции и чьи колокола созывали киевлян на подмогу в трудные и опасные ночи Майдана.

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