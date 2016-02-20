Порошенко: Душа болит, но расследование преступлений против Майдана еще очень далеко от завершения
Президент Петр Порошенко считает, что расследование преступлений против участников Революции Достоинства еще очень далеко от завершения.
Об этом говорится в обращении президента ко Дню Героев Небесной Сотни.
«В целом по событиям ноября 2013 года - февраля 2014 года, которые проходили по всей стране, есть уже и такие дела, которые из стадии расследования переходят в стадию наказания. Вынесено 18 обвинительных приговоров против 26 человек. 84 дела уже рассматриваются в судах. Еще 11 переданы в суд, и слушания вскоре начнутся. В 63 производствах продолжается досудебное расследование», - отметил он.
По словам президента, 16 человек содержатся под стражей в СИЗО, из них пятеро «титушек» и шестеро сотрудников «Беркута»: пять «беркутовцев» подозреваются в убийствах, один – в избиении.
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Он добавил, что в судах слушаются дела по 13 «беркутовцам» и 8 «титушкам», общее же количество лиц, которым сообщено о подозрении – 282.
«Все эти цифры должны были бы быть большими, здесь я с вами абсолютно согласен. И назвал я их только с одной целью. Должен показать, с одной стороны, что неправду говорят те политики, которые утверждают, будто ничего не расследуется. С другой, эта история на самом деле еще очень далека от завершения», - считает Порошенко.
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«Я понимаю нетерпение, общества, особенно чувствую переживания и эмоции пострадавших, родных и близких погибших. У самого болит душа. Но нам нужна такая чистота процессов и приговоров, чтобы внутри страны их признали все, даже те, кого не было на Майдане. И чтобы внешний мир, включительно с Европейским судом, не имел оснований сомневаться в юридической безупречности дел», - отметил он.
Кроме того, Порошенко также добавил, что сегодня утром вместе с семьями Героев Небесной Сотни молился в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, который два года назад дал приют участникам революции и чьи колокола созывали киевлян на подмогу в трудные и опасные ночи Майдана.
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