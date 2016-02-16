Украинцы будут отдыхать четыре дня по случаю 8 Марта (документ)
09:17, 16 февраля 2016Общество
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Кабинет министров рекомендует перенести рабочий день 7 марта, понедельник, на субботу, 12 марта.
По случаю 8 Марта в Украине будет 4 выходных / Фото УНИАН
Это предусмотрено распоряжением правительства от 11.11.2015 №1155-р "О переносе рабочих дней в 2016 году".
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Стоит отметить, что это связано с празднованием 8 марта Международного женского дня.
То есть в начале марта украинцев ожидают четыре выходных дня - с 5 по 8 марта.
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