Украинцы будут отдыхать четыре дня по случаю 8 Марта (документ)

Это предусмотрено распоряжением правительства от 11.11.2015 №1155-р "О переносе рабочих дней в 2016 году".

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Стоит отметить, что это связано с празднованием 8 марта Международного женского дня.

То есть в начале марта украинцев ожидают четыре выходных дня - с 5 по 8 марта.