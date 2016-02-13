Аваков объяснил, почему закупка тактических рюкзаков для МВД прошла прозрачно

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал недавние сообщения в СМИ по поводу "непрозрачных" закупок тактических рюкзаков для МВД, заявив, что тендерная процедура закупок была безупречной, цена поставки по заданной ДНДИ спецификации - минимальной из 5 предложений. Поставка была реальной, в срок, без малейшего нарушения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Рюкзаки были поставлены и эксплатируются в спецподразделениях. Небольшое количество осталось на складах, желающие могут оценить модель через обращение в пресслужбу. Ни я, ни моя жена, как ранее заявляли каплинообразные, ни мой сын - как заявляют сейчас - не имеют и не имели отношения к поставщикам, в итоге конкурса поставившим продукцию", - заявил он.

Министр обратился к прокуратуре с просьбой проверить данную закупку и поставил под сомнение слова журналиста, который провел собственное небольшое расследование относительно якобы причастности сына Авакова к коррупционным сделкам.

"Вы привели «убийственное» доказательство в своем поисковом обзоре – найдя связь поставщика с Харьковым, а Харьков с Аваковым через френдов в фб. Да – я харьковчанин, и этим горжусь. И да – я , как и мой сын имею аккаунт в фейсбуке. У Саши 4600 френдов и столько же подписчиков. У меня под 5000 френдов и 363 000 подписчиков … и Вы серьезно находите это аргументом для компрометации, находя связь между френдами фб, Харьковчанами (около 1,5 млн человек) и теми кто поддержал Народный фронт на выборах (22% голосующих в стране)?" - написал он.

Также Аваков подробно описал процедуру получения тендера на изготовление тактических рюкзаков.

"2 февраля информация-приглашение с указанием технических характеристик и требований была размещена на сайте МВД. Кроме того, МВД разослало приглашения принять участие в конкурсе 8 фирмам-производителям", - говорит он.

По его словам, участие в процедуре переговоров приняли пятеро участников: физическое лицо-предприниматель Плигачов В.М. (Николаевская область) – 2100 грн, ООО «Днипровенд» «Днепропетровск) –2899 грн, ООО «Ибис» -- 2945 грн, ООО «Таллегпро» - 2950 грн, Kroko Proizvodnja (Хорватия) – 350 Евро.

"К сожалению, частный предприниматель Плигачов мог обеспечить только 1000 рюкзаков в нужные сроки, поэтому остальной заказ был передан фирме «Днипровенд». 1 апреля 2015 года, в соответствии с договорами, производители поставили нам обещанное количество рюкзаков и сегодня 2000 же выданы бойцам, которые направляются в зону АТО. Новые рюкзаки, как и вообще, комплектация формы происходит по мере ротации личного состава", - подытожил Аваков.

Как сообщал УНИАН, на Youtube появилась видеозапись разговора о государственной закупке рюкзаков для нужд МВД между якобы сыном министра внутренних дел Александром Аваковым и экс-заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем.

Журналисты "Схем" доказывают, почему видео может быть настоящим и с помощью антикоррупционеров квалифицируют вероятно заснятое преступление.

Судя по записи разговора, человек, которого называют Сашей, обещает до 2015-го года поставить 100 рюкзаков. Чеботарь на это соглашается, далее они договариваются, что после Нового года МВД закупит еще 2 тыс. штук.

Стоит отметить, что сын Авакова Александр в телефонном комментарии утверждал, что впервые слышит о видео из кабинета Чеботаря. Кроме того, он уверяет, что не имеет никакого отношения к поставка рюкзаков для нужд МВД.

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Одна из фирм, выигравшая тендер, – малоизвестная компания "Днипровенд" в Днепропетровске. Этот крупнейший подрядчик, зарегистрированный на улице Столетовой, 21к, должен был отгрузить 5 тысяч единиц товара.

В самой компании журналистам сказали, что в феврале 2015 года договор аренды расторгнут, долги все погашены этой фирмой, и ее нет.

Издание отмечает, что на момент победы в тендере на изготовление рюкзаков в самом МВД уже почти год длилось расследование деятельности "Днипровенд" как конвертационного центра. Однако это не помешало чиновникам этого же министерства перечислить за рюкзаки 14,5 миллиона государственных гривен на счета фиктивной фирмы.