Тендерный скандал в МВД: сына Авакова подозревают в причастности к коррупционным сделкам на миллионы (документы, видео)

Соответствующую видеозапись, снятую, очевидно, в кабинете Чеботаря, выложил в конце января на YouTube пользователь с ником Sans Corruption (Без коррупции).

Журналисты "Схем" доказывают, почему видео может быть настоящим и с помощью антикоррупционеров квалифицируют вероятно заснятое преступление.

Поэтому вокруг ведомства Арсена Авакова и самого министра может разгореться очередной тендерный скандал.

Отмечается, что до увольнения с должности Чеботарь в мае 2015 года отвечал в ведомстве за государственные закупки. Ранее уже было официально известно, что скрытые съемки в кабинете Чеботаря проводила СБУ по просьбе военной прокуратуры в рамках уголовного производства о коррупции в Министерстве внутренних дел.

Но до этого в сеть попал только один кусок видео с этой съемки – где экс-заместитель министра МВД Чеботарь якобы обсуждал продажу по заниженной цене песка, который находился на хранении в МВД.

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Однако с выложенного позднее пользователем с ником Sans Corruption разговора становится понятно, что человек, похожий на сына Авакова, хочет поставить крупную партию рюкзаков в МВД, но только после нового года, и даже просит предоплату.

Судя по записи разговора, человек, которого называют Сашей, обещает до 2015-го года поставить 100 рюкзаков. Чеботарь на это соглашается, далее они договариваются, что после Нового года МВД закупит еще 2 тыс. штук.

Стоит отметить, что сын Авакова Александр в телефонном комментарии утверждал, что впервые слышит о видео из кабинета Чеботаря. Кроме того, он уверяет, что не имеет никакого отношения к поставка рюкзаков для нужд МВД.

В свою очередь Чеботарь ранее уже называл это видео смонтированным.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отвергает любые обвинения в причастности его семьи к закупке рюкзаков.

В расследовании отмечается, что диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015-го МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 миллиона гривень.

Одна из фирм, выигравшая тендер, – малоизвестная компания "Днипровенд" в Днепропетровске. Этот крупнейший подрядчик, зарегистрированный на улице Столетовой, 21к, должен был отгрузить 5 тысяч единиц товара.

В самой компании журналистам сказали, что в феврале 2015 года договор аренды расторгнут, долги все погашены этой фирмой, и ее нет.

Единоличный владелец этой фирмы – Константин Кубец – тоже исчез. Соседи уверяют, что по его адресу уже давно живут другие люди.

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Издание отмечает, что на момент победы в тендере на изготовление рюкзаков в самом МВД уже почти год длилось расследование деятельности "Днипровенд" как конвертационного центра. Однако это не помешало чиновникам этого же министерства перечислить за рюкзаки 14,5 миллиона государственных гривен на счета фиктивной фирмы.

Стоит отметить, что сейчас это дело передано в военную прокуратуру, которую возглавляет Анатолий Матиос.

Напомним, ранее Сергей Чеботарь был причастен к скандалу с земельными участками в селе Лесники и к избиению журналистов канала Zik. Впоследствии он ушел в отставку.