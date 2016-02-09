Военная прокуратура проверяет условия пребывания бойцов 53-й бригады в Широком Лане

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации со ссылкой на встречу прокурора с бойцами, которые пешком отправились с полигона в Николаев днем 8 февраля.

Первый заместитель председателя облгосадминистрации Николай Романчук вместе с председателем Николаевской РГА Аллой Воробьевой в помещении районной администрации организовали встречу бойцов с военным прокурором Николаевского гарнизона Южного региона Украины полковником Александром Китом.

"Военные рассказали о своих бытовых проблемах, с которым столкнулись, прибыв на Широколановской полигон, и написали обращение в военную прокуратуру. Прокурор пообещал в течение 2-3 дней разобраться в ситуации", - сообщили в ОГА.

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В то же время, прибывший на встречу заместитель командующего войсками оперативного командования «Восток» по боевой подготовке, полковник Валерий Залужный рассказал, что уже неоднократно решал проблемные вопросы с бойцами бригады.

«Прежде всего я прибыл разобраться в ситуации. Если такие факты имеют место, однозначно будут приняты соответствующие решения. Мое личное мнение, что там, где есть командир подразделения, таких проблем нет. А если они вышли без командира – то видимо настоящего командира у них нет», - сказал он.

По завершении встречи бойцов накормили, после чего они отбыли обратно в воинскую часть, отметили в ОГА.

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Как сообщал УНИАН, 46 бойцов 53-й отдельной механизированной бригады, находящиеся на полигоне Широкий Лан, днем 8 февраля отправились пешком в Николаев, чтобы пожаловаться военному прокурору на условия прохождения службы после передислокации под Николаев, проведенной 5 дней назад.

Военнослужащие заявили, что спят в дырявых палатках, практически на снегу, им негде помыться, из еды в наличии только сухой паек.