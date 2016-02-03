В офисе IT-компании в Киеве взорвался букет цветов, адресованных директору - полиция

Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Киеве.

Сообщается, что сегодня в один из киевских офисов курьер доставил директору компании букет цветов. Поскольку руководителя не было на месте, его оставили на столе.

Установлено, что начальник организации, которая занимается разработкой программного обеспечения, предварительно приехал на работу и провел совещание с коллегами, а доставленный ему букет взорвался примерно через час.

В результате взрыва никто не пострадал, частично повреждена мебель и стены в помещении офиса.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрыво-технической службы и специалисты других профильных служб.

На месте продолжаются следственно-оперативные действия, с целью установления всех обстоятельств происшествия остатки взрывного устройства изъяты и будут направлены для проведения экспертизы. Решается вопрос об открытии уголовного производства.