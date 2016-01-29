Педагоги перекрыли улицу Грушевского с требованием не сокращать финансирование ПТУ из госбюджета

Как передает корреспондент УНИАН, около 200 человек выкрикивают: “Життя профтехосвіті!” ("Жизнь профтехобразованию!").

Участники акции держат плакаты с надписями: “Припиніть голодомор профтехосвіти!”, “Фінансування ПТО — обов'язок держави!”, “Ні евтаназії профтехосвіти!” ("Прекратите голодомор профтехобразования!", "Финансирование ПТО - обязанность государства!", "Нет эвтаназии профтехобразования!").

Часть митингующих попыталась пройти к площади у здания парламента, но охранники их не пропускают.

Читайте такжеВ Молдове протестующие угрожают заблокировать трассы

Также люди исполняют Государственный Гимн Украины.

К месту, где собрались митингующие, прибыли правоохранители из спецподразделения полиции "Титан" и работники Государственной службы охраны.

Также участники акции скандируют "Ганьба!" ("Позор!") правоохранителям.

Народный депутат Украины Владимир Парасюк пытался привести под здание парламента около 200 митингующих. Когда первые митингующие начали проходить с помощью Парасюка кордон милиции, в это время с другой стороны парламента около 30 правоохранителей побежали к участникам акции. Парасюк побежал им навстречу, не давая пройти дальше. Между ним и руководством правоохранительных органов состоялся эмоциональный разговор. Правоохранители остаются вблизи входа в ВР со стороны Грушевского за оградой.

Читайте такжеРада ввела бесплатное обеспечение учебниками школьников и учителей

В парламенте в 14.00 должно начаться всеукраинское совещание по проблемам и рискам функционирования системы профессионально-технического образования в контексте принятия Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2016 год».

Совещание организовано Комитетом Верховной Рады по вопросам науки и образования.

Читайте такжеВ 2016 году продолжатся ограничения на выплату пенсий – Розенко

К участию в совещании приглашены представители министерств и ведомств, народные депутаты, руководители профессионально-технических учебных заведений, председатели региональных отделений Ассоциации работников профессионально-технического образования, представители департаментов образования и науки областных государственных администраций, занимающиеся вопросами профтехобразования.

Целью совещания является обсуждение чрезвычайно сложной ситуации и осознание необходимых шагов по ее урегулированию.

Справка УНИАН. Согласно закону о госбюджета-2016, расходы на финансирование профессионально-технических учебных заведений, расположенных в городах областного значения, с нынешнего года должны быть предусмотрены в соответствующих бюджетах областных центров.

25 января заместитель министра образования Павел Хобзей заявил, что с 1 января большинство учебных заведений профессионально-технического образования должны финансироваться из бюджетов городов областного значения и областных бюджетов. По словам Хобзея, на сегодняшний день не предусмотрено финансирование 78 заведений в 33 городах 14 областей Украины, поскольку депутаты городских советов, принимая бюджеты городов, не выделили соответствующих средств.

Ряд городских советов приняли обращение к руководству государства с просьбами вернуть финансирование учреждений профессионально-технического образования из государственного бюджета или же передать эти полномочия органам власти областного уровня.