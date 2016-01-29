Заседание ВР закрыто, из-за прогульщиков не приняли ни одного законопроекта

13:45, 29 января 2016
Политика
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто, ни одного законопроекта не принято.

рада / УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня народные депутаты не смогли рассмотреть ни одного законопроекта и принять решение в связи с отсутствием необходимого количества голосов - минимум 226-ти.

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Первый заместитель председателя парламента Андрей Парубий напомнил, что следующее заседание Верховной Рады состоится 2 февраля. Как известно, в тот же день откроется четвертая сессия ВР.

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