Заседание ВР закрыто, из-за прогульщиков не приняли ни одного законопроекта

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня народные депутаты не смогли рассмотреть ни одного законопроекта и принять решение в связи с отсутствием необходимого количества голосов - минимум 226-ти.

Читайте такжеВ Раде объявили перерыв из-за нехватки голосов

Первый заместитель председателя парламента Андрей Парубий напомнил, что следующее заседание Верховной Рады состоится 2 февраля. Как известно, в тот же день откроется четвертая сессия ВР.