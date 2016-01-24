Французский актер Пьер Ришар отказался выступать перед оккупантами в Крыму
Французский актер Пьер Ришар отказался от поездки в оккупированный Крым, где 10 и 11 февраля планировались его выступления со спектаклем "Пьер Ричард III".
Об этом сообщили организаторы гастролей артиста в России, передает РИА Новости.
Официальную причину французские представители артиста сформулируют в течение дня.
"Пока можно сказать, что в сложившейся политической и экономической ситуации посетить солнечный Крым не представляется возможным", - рассказали организаторы.
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При этом прокремлевское СМИ отказ Ришара связывает с "жестким и агрессивным натиском со стороны Украины".
Ранее Министерство культуры потребовало от итальянского оперного и эстрадного певца Алессандро Сафина отменить запланированные концерты в оккупированных Севастополе и Симферополе, поскольку иначе он не будет допущен на контролируемую Украиной территорию для проведения дальнейших концертов в рамках своего тура.