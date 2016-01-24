Французский актер Пьер Ришар отказался выступать перед оккупантами в Крыму

Об этом сообщили организаторы гастролей артиста в России, передает РИА Новости.

Официальную причину французские представители артиста сформулируют в течение дня.

"Пока можно сказать, что в сложившейся политической и экономической ситуации посетить солнечный Крым не представляется возможным", - рассказали организаторы.

Читайте такжеИтальянский певец Алессандро Сафина отменил концерты в Крыму из-за Украины

При этом прокремлевское СМИ отказ Ришара связывает с "жестким и агрессивным натиском со стороны Украины".

Ранее Министерство культуры потребовало от итальянского оперного и эстрадного певца Алессандро Сафина отменить запланированные концерты в оккупированных Севастополе и Симферополе, поскольку иначе он не будет допущен на контролируемую Украиной территорию для проведения дальнейших концертов в рамках своего тура.