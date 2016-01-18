Украина запретит Алессандро Сафина петь в Украине, если тот выступит в оккупированном Крыму
Министерство культуры требует от итальянского оперного и эстрадного певца Алессандро Сафина отменить запланированные концерты в оккупированных Севастополе и Симферополе, поскольку иначе он не будет допущен на контролируемую Украиной территорию для проведения дальнейших концертов в рамках своего тура.
Об этом в своем "Твиттере" сообщил министр культуры Вячеслав Кириленко.
"Сафина 21-22 февраля выступает в оккупированном Крыму в нарушение украинских законов. Затем планирует 5 концертов в других городах Украины, которые уже не состоятся. Не состоятся, поскольку нарушители режима въезда-выезда по Крыму автоматически попадают под санкции. Организаторы забыли предупредить певца", - написал он.
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Кириленко отметил, что "просто нужно уважать законы и территориальную целостность Украины".
Он призвал певца отменить концерты в Крыму, в таком случае тот сможет провести остальные концерты в Украине.
"Рецепт простой: отменить два концерта в аннексированных Севастополе и Симферополе, зато провести 5 больших концертов в других городах Украины", - отметил Кириленко.
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