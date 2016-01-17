Украина получила от США медоборудование и средства военной связи на $23 миллиона

Как сообщили УНИАН в Посольстве США в Украине, минувшей ночью оборудование отгружено в международном аэропорту "Борисполь".

В сообщении отмечается, что речь идет об оборудовании защищенной радиосвязи на 21 млн долларов, что позволит украинским военным эффективно обмениваться информацией, не подвергая себя опасности, а также медицинское снаряжение для спасения жизней на поле боя стоимостью 2 млн долларов.

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При этом отмечается, что «после прохождения таможенных процедур переданное Соединенными Штатами оборудование будет доставлено в подразделения украинской армии, которые принимают участие в обучении, проводимом американской стороной в Яворове и Хмельницком. Американские инструкторы из состава Объединенной многонациональной подготовительной группы (JMTG-U) украинских солдат научат обращению с этим оборудованием для использования на линии фронта».

В посольстве сообщают, что эта партия оборудования является частью 75-миллионной помощи. При этом отмечается, что с начала конфликта в Украине США выделили Украине помощь на более чем 260 млн долларов, включая поставки бронежилетов, транспортных средств, приборов ночного видения и тепловизоров, медицинского оборудования, тяжелого инженерного оборудования, портативных радиостанций, патрульных катеров, палаток и противоминометных радаров.