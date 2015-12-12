Предоставление Украине ПТРК Javelin только приведет к ухудшению ситуации - генерал армии США
Соединенные Штаты и в дальнейшем будут предоставлять Украине нелетальную военную помощь, однако предоставление Украине летального вооружения остается под вопросом.
Пентагоне уверены, что вооружение украинцев только ухудшит ситуацию, передает "Голос Америки".
Предоставление летального вооружение Украины только приведет к ухудшению ситуации, убежден командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес.
"Мы дали четко понять: США хотят, чтобы Украина могла себя защитить. Если политика США о предоставлении Украине Javelin (противотанковый ракетный комплекс) изменится, это, вероятно, приведет к увеличению потерь среди украинцев на поле боя, так как россияне существенно увеличат свое военное присутствие. Я думаю, что самое лучшее - это продолжать учить украинцев и оказывать им поддержку", - сказал генерал.
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По словам Бена Годжеса, Россия прилагает максимум усилий, чтобы ситуация на Востоке Украины зашла в тупик: "Мы не хотим этого. Этого хочет Россия. Россия хочет создать беспорядок, чтобы не платить за свои действия, чтобы Украине было трудно вступить в ЕС или получить статус страны-претендента на вступление в Евросоюз. Подобный шаг поможет украинской экономике. Есть сигналы, что ЕС готов принять безвизовый режим с Украиной - Евросоюз и в дальнейшем ищет пути поддержать Украину. ОБСЕ пытается найти политическое решение конфликта, которое заложено в минских договоренностях".
Также Бен Годжес одобрительно отозвался об уровне подготовки украинских военных: "Профессионализм украинских военных продолжает расти, и это впечатляет. Мы учим украинцев оказывать первую помощь раненым на поле боя. Это дает уверенность солдатам, знать, что даже в случае ранения они выживут и быстро встанут на ноги".
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Генерал Годжес добавляет, что Крым останется проблемой еще в течение долгого времени. Москва демонстрирует, что не собирается покидать незаконно аннексированную территорию Украины.
Отметим, в правительственных кругах США неоднократно обсуждался вопрос поставок Украине летального вооружения, в том числе Javelin, однако на практическую реализацию этой идеи Вашингтон пока не решился.
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FGM-148 Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для уничтожения бронетехники, защищенных объектов (типа бункер, ДОТ, ДЗОТ) и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов и беспилотников). Является первым серийным противотанковым ракетным комплексом третьего поколения.
Как сообщалось, на вооружение украинских военных поступил новый высокомобильный портативный комплекс "Стугна-П" украинского производства. По оценкам экспертов, это еще не Javelin, но для ряда задач ничем не уступающее американским ракетам вооружение.