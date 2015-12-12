Предоставление Украине ПТРК Javelin только приведет к ухудшению ситуации - генерал армии США

Пентагоне уверены, что вооружение украинцев только ухудшит ситуацию, передает "Голос Америки".

Предоставление летального вооружение Украины только приведет к ухудшению ситуации, убежден командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес.

"Мы дали четко понять: США хотят, чтобы Украина могла себя защитить. Если политика США о предоставлении Украине Javelin (противотанковый ракетный комплекс) изменится, это, вероятно, приведет к увеличению потерь среди украинцев на поле боя, так как россияне существенно увеличат свое военное присутствие. Я думаю, что самое лучшее - это продолжать учить украинцев и оказывать им поддержку", - сказал генерал.

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По словам Бена Годжеса, Россия прилагает максимум усилий, чтобы ситуация на Востоке Украины зашла в тупик: "Мы не хотим этого. Этого хочет Россия. Россия хочет создать беспорядок, чтобы не платить за свои действия, чтобы Украине было трудно вступить в ЕС или получить статус страны-претендента на вступление в Евросоюз. Подобный шаг поможет украинской экономике. Есть сигналы, что ЕС готов принять безвизовый режим с Украиной - Евросоюз и в дальнейшем ищет пути поддержать Украину. ОБСЕ пытается найти политическое решение конфликта, которое заложено в минских договоренностях".

Также Бен Годжес одобрительно отозвался об уровне подготовки украинских военных: "Профессионализм украинских военных продолжает расти, и это впечатляет. Мы учим украинцев оказывать первую помощь раненым на поле боя. Это дает уверенность солдатам, знать, что даже в случае ранения они выживут и быстро встанут на ноги".

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Генерал Годжес добавляет, что Крым останется проблемой еще в течение долгого времени. Москва демонстрирует, что не собирается покидать незаконно аннексированную территорию Украины.

Отметим, в правительственных кругах США неоднократно обсуждался вопрос поставок Украине летального вооружения, в том числе Javelin, однако на практическую реализацию этой идеи Вашингтон пока не решился.

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FGM-148 Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для уничтожения бронетехники, защищенных объектов (типа бункер, ДОТ, ДЗОТ) и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов и беспилотников). Является первым серийным противотанковым ракетным комплексом третьего поколения.

Как сообщалось, на вооружение украинских военных поступил новый высокомобильный портативный комплекс "Стугна-П" украинского производства. По оценкам экспертов, это еще не Javelin, но для ряда задач ничем не уступающее американским ракетам вооружение.