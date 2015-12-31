В Одессу доставили 15 бойцов, раненных в зоне АТО
18:31, 31 декабря 2015Общество
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Бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их привезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона.
Иллюстративная фотография / Фото УНИАН
В Одессу сегодня доставили 15 бойцов, раненных в зоне проведения антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.
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«Встретили борт...15 ребят, 3 - тяжелых... Вот такой вот Новый год», - написал Танцюра.
Бойцы доставлены самолетом, с аэродрома машинами скорой помощи их привезли в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса).
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