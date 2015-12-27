Эпицентром боевых действий в зоне АТО в течение минувших суток были окраины Горловки

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

“Вчера эпицентром боевых действий были северные и западные окраины Горловки. Еще засветло незаконные вооруженные формирования начали обстреливать из стрелкового оружия наши позиции в районе Зайцево. А днем и после захода солнца продолжили нарушать режим перемирия, применяя при этом гранатометы, зенитные установки и тяжелое вооружение – 82-мм минометы и танк, который атаковал украинские рубежи обороны поздно вечером”, – сообщил Мотузяник.

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По его словам, в зоне АТО на луганском направлении боевые действия не велись уже третьи сутки подряд, тогда как на донецком направлении боевики продолжают совершать вооруженные провокации в районе Светлодарской дуги.

Кроме того, вблизи поселка Луганское боевики семь раз открывали неприцельный огонь из стрелкового оружия по позициям украинских военных, а вблизи Майорска боевики тяжелое вооружение не применяли, однако прицельно обстреливали украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия.

Мотузяник также сообщил, что из крайних западных пригородов временно оккупированной Горловки бандформирования открывали огонь по позициям сил АТО вблизи Новгородского.

“Огонь велся в темное время суток. При этом, наравне со стрелковым оружием, применялось вооружение БМП и минометы калибра 82 мм”, – отметил представитель АП по вопросам АТО.

В то же время за минувшие сутки террористы применяли БМП и минометы вблизи Троицкого и Новосёловки, расположенных западнее Горловки.

По его словам, на западных окраинах Донецка ситуация без изменений, обстрелы боевиков продолжаются по всей линии фронта от Авдеевки до района Донецкого аэропорта. При этом боевики в основном применяют гранатометы и стрелковое оружие.

"Единственным случаем применения минометов был вчерашний обстрел украинских рубежей обороны в районе Песков после захода солнца", - отметил Мотузяник.

В то же время, на мариупольском направлении неспокойно в течение суток было близ Марьинки, где боевики вели прицельные обстрелы украинских позиций поздно вечером из ручных и станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия. Также в это время бандформирования открыли огонь из минометов и зенитных установок в сторону украинских позиций близ села Гнутово, Ильичевского района Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины погиб один военнослужащий, трое получили ранения.