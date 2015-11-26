В МИД РФ считают присутствие военных инструкторов США в Украине нарушением Минских соглашений

Об этом заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Теперь американцы со своими коллегами по НАТО - литовцами и канадцами берутся обучить новую партию украинских курсантов. Речь идет уже о пяти батальонах. Очевидно, что подобные приготовления отнюдь не пацифистские, не способствуют деэскалации и могут негативно сказаться на и без того очень хрупком перемирии на юго-востоке страны. Хотела бы отметить, что пребывание иностранных десантников и вооружения на украинской земле означает грубое нарушение Киевом минского соглашения», - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о грубом несоблюдении РФ Минских договоренностей.