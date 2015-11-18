Новый виток эскалации на Донбассе: Порошенко заявил о грубом несоблюдении РФ Минских договоренностей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время научно-практической конференции по результатам командно-штабных учений с органами военного управления, войсками Вооруженных сил Украины.

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«Сейчас, в условиях развернутой эскалации конфликта, который мы имеем на востоке страны, в условиях грубого несоблюдения страной-агрессором - РФ - условий Минских договоренностей, в условиях недопуска к проверке пунктов хранения тяжелой техники и артиллерии - отведенного вооружения, в условиях недопуска инспекторов ОБСЕ в неконтролируемые участки украинско-российской границы, в условиях несоблюдения гуманитарных обязательств, включая освобождение заложников, которые незаконно содержатся как на оккупированной территории, так и в тюрьмах РФ, включая Надежду Савченко, Олега Сенцова, в условиях обстрела, в том числе из систем залпового огня и минометов, которые запрещены Минскими договоренностями, гражданских поселений как на контролируемой ВСУ территории, так и, как в случае с Старомихайловкой, обстрела оккупированных территорий, высокая боеспособность, дисциплина, нравственный и боевой дух ВСУ, СБУ, правоохранительных подразделений приобретает большое значение», - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявил об эскалации ситуации на востоке и повышении уровня боевой готовности.