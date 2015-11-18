Новый виток эскалации на Донбассе: Порошенко заявил о грубом несоблюдении РФ Минских договоренностей
Россия грубо не соблюдает условия Минских договоренностей, происходит эскалация конфликта на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время научно-практической конференции по результатам командно-штабных учений с органами военного управления, войсками Вооруженных сил Украины.
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«Сейчас, в условиях развернутой эскалации конфликта, который мы имеем на востоке страны, в условиях грубого несоблюдения страной-агрессором - РФ - условий Минских договоренностей, в условиях недопуска к проверке пунктов хранения тяжелой техники и артиллерии - отведенного вооружения, в условиях недопуска инспекторов ОБСЕ в неконтролируемые участки украинско-российской границы, в условиях несоблюдения гуманитарных обязательств, включая освобождение заложников, которые незаконно содержатся как на оккупированной территории, так и в тюрьмах РФ, включая Надежду Савченко, Олега Сенцова, в условиях обстрела, в том числе из систем залпового огня и минометов, которые запрещены Минскими договоренностями, гражданских поселений как на контролируемой ВСУ территории, так и, как в случае с Старомихайловкой, обстрела оккупированных территорий, высокая боеспособность, дисциплина, нравственный и боевой дух ВСУ, СБУ, правоохранительных подразделений приобретает большое значение», - отметил Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявил об эскалации ситуации на востоке и повышении уровня боевой готовности.