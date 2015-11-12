В Харькове во время общественных слушаний по вопросам декоммунизации начались потасовки (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в связи с этим председательствующий на слушаниях заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов объявил об окончании слушаний.

В начале заседания Терехов предоставил слово заместителю председателя городской комиссии по топонимике и охране историко-культурной среды Алексей Хорошковатому. Он стал зачитывать на русском языке предложенные городской комиссией варианты переименования объектов. Чиновник также озвучил предложение переименовать Октябрьский район Харькова в Октябрьский район, однако в честь дня освобождения Украины от нацистских захватчиков, который отмечается в октябре; Фрунзенский район города - во Фрунзенский район, однако в честь Героя Советского Союза из Харькова Тимура Фрунзе, который погиб во время Второй мировой войны; Дзержинский район - в Дзержинский район, также в честь выдающегося харьковчанина.

Читайте такжеВ Челябинске судят парня, раскрасившего Ленина в цвета украинского флага

Кроме того, Хорошковатый озвучил предложение переименовать Ленинский район в Железнодорожный, Ордженикидзавский - в Индустриальный, а также предложения по переименованию проспектов и улиц.

Представители общественности в зале стали освистывать Хорошковатого и требовать, чтобы он выступал на украинском языке. На эти возгласы чиновник заявил на русском языке: “Русский язык тоже абсолютно понятен для харьковчан”.

После этого выступили еще два члена президиума общественных слушаний. На их выступления некоторые участники слушаний реагировали свистом. Люди начали скапливаться возле сцены. Однако их сдерживали представители общественной самообороны. Через некоторое время на сцену вырвались несколько парней, которые затеяли драку с активистами самообороны возле сцены и на сцене.

В связи с этим председательствующий на заседании Терехов заявил: “Учитывая сложившуюся ситуацию - это опасно для всех людей - мы прерываем слушания».

Члены президиума и большинство участников мероприятия покинули здание киноконцертного зала “Украина”, где проходили слушания. Однако в зале осталось несколько сотен человек. Проукраинские активисты призывают продолжить слушания.