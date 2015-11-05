После обысков украинской библиотеки в Москве Путин пожаловался на положение русских читален за рубежом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на заседании пятого Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

«Нас не может не беспокоить то, что в ряде стран, преследуя политические цели, целенаправленно разрушается система образования на русском языке, под надуманными предлогами затрудняют работу русских театров, библиотек, культурных центров», - сказал Путин.

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Он заявил, что подготовлена концепция образования на русском языке за рубежом, и целью таких школ является «продвижение отечественных методик образования».

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Библиотеке украинской литературы в Москве проходил обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Из-за подброшенной запрещенной в РФ книги 30 октября была помещена под домашний арест сроком на два месяца директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина.

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1 ноября муниципальный депутат округа Якиманка города Москвы Дмитрий Захаров, написавший донос на Библиотеку украинской литературы, с группой молодых людей прибыл к Украинскому культурному Центру на Арбате с целью проверить «ведется ли здесь антироссийская пропаганда».

2 ноября российские правоохранители допрашивали заведующую отделом комплектования. Библиотеки украинской литературы в Москве Татьяну Мунтян.