Украина на Генассамблее ООН подымет проблему экологических последствий российской агрессии на Донбассе
Украина в рамках 70-й Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций подымет проблему экологических последствий российской агрессии на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.
Заместитель главы АП отметил, что Украина на Генассамблее предложит ряд идей, связанных с борьбой с терроризмом и экстремизмом. "В этой связи президент должен внести ряд конкретных инициатив", - сказал Елисеев.
Читайте такжеУкраина предложит ограничить право вето постоянных членов ООН
Он отметил, что важное значение будет уделено правам человека в Крыму.
"Другой вопрос, который имеет прямое отношение к ситуации на Донбассе, этот вопрос связан с защитой окружающей среды в условиях конфликтов, то есть мы хотим привлечь внимание к экологическому измерению российской агрессии, и также показать потенциальные возможные последствия экологической катастрофы в Донецкой и Луганской области в результате агрессивных действий российских боевиков", - отметил он.
Также, он проинфомировал, что Украина планирует начать в ООН дискуссию по теме гибридных войн и способов противодействия им с целью мобилизации международной поддержки, а также инициировать обсуждение по противодействию информационным войнам и пропаганде.