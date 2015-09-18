На Генассамблее ООН Порошенко проведет около десяти встреч с лидерами других государств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главы администрации президента (АП) Константин Елисеев.

Читайте такжеУ Лаврова заявили, что Путин не будет говорить о конфликте в Украине на Генассамблее ООН

Заместитель главы АП отметил, что сейчас прорабатывается ряд двусторонних встреч с лидерами других государств. "Этих встреч будет около десяти", - сообщил Константин Елисеев.