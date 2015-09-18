На Генассамблее ООН Порошенко проведет около десяти встреч с лидерами других государств

14:31, 18 сентября 2015
Политика
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Президент Петр Порошенко в рамках визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН 27 сентября выступит на саммите устойчивого развития, а 29 сентября - на пленарных дебатах.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главы администрации президента (АП) Константин Елисеев.

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Заместитель главы АП отметил, что сейчас прорабатывается ряд двусторонних встреч с лидерами других государств. "Этих встреч будет около десяти", - сообщил Константин Елисеев.

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