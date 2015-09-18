СБУ разыскивает экс-главу НБУ и руководителя "Реал банка" за разворовывание 2,8 миллиардов гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, уголовное производство, которое расследуется Генпрокуратурой совместно с СБУ, возбуждено по факту завладения Соркиным и Агафоновым средств Нацбанка Украины и ПАО "Аграрный фонд" в размере 2,8 млрд грн.

Хищение денег происходило по предварительному сговору с участниками преступной организации, созданной собственником ПАО "Реал банк" и ПАО "Брокбизнесбанк" Сергеем Курченко.

Игорь Соркин подозревается в совершении уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса ("завладение путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением государственными средствами в особо крупных размерах", "создание преступной организации").

Владимиру Агафонову инкриминируются уголовные правонарушения по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса ("создание преступной организации"; "завладение путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением государственными средствами в особо крупных размерах"; "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"; "служебный подлог") .