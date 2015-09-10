В ОБСЕ рассказали про школы на оккупированном Донбассе: постоянный стресс для детей и учебники из РФ

Школьники на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей страдают от стресса, вызванного вооруженным конфликтом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сказал на брифинге в Киеве.

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По его словам, наблюдатели посетили несколько школ с обеих сторон линии столкновения. Многие школы отремонтированы после разрушения.

Хуг отметил, что остается угроза для детей, потому что по обе стороны линии столкновения есть много неразорвавшихся снарядов.

“Количество детей, которые посещают школы, очень сильно уменьшились по сравнению с данными прошлого года, особенно в тех районах, что находятся возле линии столкновения, особенно где наблюдаются сильные обстрелы”, - сказал Хуг.

По его словам, в подконтрольном правительству Украины Золотом директор школы №14 сообщил, что только 12 учеников сейчас учатся, а до вооруженного конфликта было 65 учеников.

В Куйбышевском районе Донецка наблюдатели встретились с заместителем председателя так называемой “районной администрации”, который сообщил, что три из 17 школ и шесть из 20 детсадов здесь не работают, потому что были разрушены в результате обстрелов.

“Мы также наблюдали увеличение милитаризации повседневной жизни детей. Наблюдатели мониторинговой миссии видели вооруженных людей, патрулирующих детскую площадку в Горловке, которая находится под контролем так называемой “ДНР”, - сказал Хуг.

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По его словам, для того, чтобы дети могли попасть в школу, необходимо пройти пропускные пункты с вооруженными людьми. “Учителя говорят, что дети страдают от стресса, вызванного этим конфликтом, а в некоторых районах, которые находятся под контролем так называемых “ДНР” и “ЛНР”, наблюдателям сказали, что учебники поставляются из Российской Федерации”, - сказал Хуг.

Он также отметил, что язык преподавания в школах по обе стороны линии столкновения изменяется. В школах на украинской территории происходит переход больше на украинский язык обучения, тогда как на оккупированных территориях, наоборот, украинский язык преподавания сменяется русским.