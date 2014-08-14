Школьники в оккупированных боевиками городах Донбасса не будут отмечать 1 сентября

Такое мнение во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», высказал заместитель директора Департамента общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Сергей Дятленко.

Он отметил, что по состоянию на 12 августа в Донецкой области разрушено 165 учебных заведений, из них 96 – общеобразовательные школы.

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По словам Дятленко, информация по Луганской области является неполной, поскольку с рядом городов нет связи. «Пока известно, что там общеобразовательных учебных заведений разрушено больше 40. С одной стороны – это большие масштабы, но подавляющее большинство этих школ имеют незначительные разрушения, которые можно за неделю-две восстановить», - добавил он.

Дятленко отметил, что на территориях, где не проводится АТО, а также в тех городах, которые освобождены от боевиков, День знаний состоится 1 сентября.

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В то же время он подчеркнул, что обсуждается вопрос, как будет проходить учебный процесс на тех территориях, где идут военные действия. «Это наиболее сложный вопрос, потому что сейчас многие общественные и государственные деятели проводят совещания, что делать с теми детьми. Звучат разные мнения, начиная с того, что нужно вывезти детей, но реально всех детей вывезти представляется маловозможным… Рассматривается вопрос дистанционной обучения, однако для младших школьников этот вариант не подходит. Поэтому на местах лучше знают, как это сделать (организовать учебный процесс - УНИАН)», - сказал он.

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На уточняющий вопрос ведущей Марички Падалко, может ли так случиться, что 1 сентября в части школ не начнутся занятия, Дятленко ответил: «Если говорить искренне и правдиво, то на территориях, которые контролируются боевиками, наверно, не начнется 1 сентября».

Он заметил, что прием детей, которые являются переселенцами из Донбасса, в дошкольные учебные заведения в других регионах проходит по упрощенной системе – вне очереди.