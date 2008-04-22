Во Львовской области горела церковь, построенная в 1673 году

В с. Клицко Городокского района Львовской области в деревянном здании Украинской греко-католической церкви "Успения Пресвятой Богородицы" (принадлежит Государственному комитету по делам религии, построена в 1673 году и является памятником архитектуры) из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица возник пожар

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие пожара огнем уничтожена кровля на площади 20 кв. м и повреждены 20 кв. м стены. Подразделениями Государственной пожарной охраны в составе восьми отделений пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

На месте произошедшего работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.