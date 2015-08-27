В полиции объяснили, что не могут штрафовать нарушителей ПДД на основании фотографий от граждан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель начальника управления патрульной полиции Дмитрий Евдокимов.

Он отметил, что в случае, если граждане обнаружили припаркованный на газоне или на тротуаре автомобиль, или увидели другие признаки нарушения ПДД водителями, им нужно вызвать патрульную полицию, которая уполномочена фиксировать нарушения и составлять на нарушителя админпротокол.

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Евдокимов добавил, что фото - и видеоматериалы, сделанные гражданами, не могут служить доказательством нарушения правил дорожного движения, поскольку не позволяет законодательство.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, которая должна улучшить уровень безопасности дорожного движения и снизить уровень дорожно-транспортного травматизма со смертельным и другими тяжелыми последствиями, также вводится новый вид административного взыскания – штрафные баллы, устанавливается размер штрафа или количества штрафных баллов в санкции статьи, предоставляются полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях уполномоченными работниками подразделений патрульной службы МВД.