Порошенко подписал закон о штрафных баллах и "письмах счастья" для нарушителей ПДД

Он предусматривает новые полномочия для выполнения патрульной полицией своих задач в сфере обеспечения безопасности движения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главе государства.

Отмечается, что к Администрации президента, на имя главы государства поступило письмо от начальника Департамента патрульной службы МВД Украины Александра Фацевича с просьбой рассмотреть возможность безотлагательного подписания закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

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В письме, в частности, говорилось о том, что «создание патрульной полиции стало заметной реформой в обществе, а рост более 60% количества обращений граждан к патрульной полиции свидетельствует о незаурядном уровне доверия общества». При этом внимание акцентировалось на необходимости получения Департаментом патрульной службы дополнительных полномочий для более эффективного функционирования патрульной полиции, особенно в части обеспечения безопасности движения.

Согласно подписанному президентом закону, вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, которая должна улучшить уровень безопасности дорожного движения и снизить уровень дорожно-транспортного травматизма со смертельным и другими тяжелыми последствиями, также вводится новый вид административного взыскания – штрафные баллы, устанавливается размер штрафа или количества штрафных баллов в санкции статьи, предоставляются полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях уполномоченными работниками подразделений патрульной службы МВД.

Известно, что подобные системы положительно зарекомендовали себя во многих странах мира, в частности в Германии, Швеции, Великобритании, Италии, Швейцарии, Австрии, Нидерландах, Франции и других, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла соответствующий закон 14 июля.

Постановления о штрафе за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, могут выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности.

При этом постановление направляется физическому или юридическому лицу, за которым зарегистрировано транспортное средство, в течение трех дней со дня вынесения (составления) заказным письмом с уведомлением на адрес места регистрации (проживания) физического лица (местонахождения юридического лица).

Днем получения постановления является дата, указанная в почтовом уведомлении о вручении его лицу, за которым зарегистрировано транспортное средство, или совершеннолетнему члену семьи такого лица. В случае, когда лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство, отказывается от получения постановления, днем получения постановления является день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе в ее получении. Обжаловать протокол можно в суде.

Предусмотрено, что по желанию владельца транспортного средства информация о фиксации в автоматическом режиме административного правонарушения может передаваться с использованием сообщений подвижной (мобильной) связи и/или электронной почты.

Для получения такой информации владелец обращается с соответствующим заявлением в подразделения Министерства внутренних дел Украины, которое обеспечивает безопасность дорожного движения, указав в нем желаемый способ получения информации и указав абонентский номер подвижной (мобильной) связи и/или адрес электронной почты.

В случае, когда административное правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения зафиксировано в автоматическом режиме, должностное лицо подразделения МВД, которое обеспечивает безопасность дорожного движения, устанавливает личность, за которой зарегистрировано соответствующее транспортное средство.

Также предусмотрено введение системы штрафных баллов. Каждому гражданину, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (с дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начисляется 150 баллов.

В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов. В случае превышения скорости водителем снимается 50 баллов.

В случае, когда размер взыскания в виде штрафных баллов превышает остаток баллов гражданина, штрафные баллы налагаются в соответствии с остатка независимо от размера штрафных баллов.

Изъятие прав за нарушение может быть только по решению суда.