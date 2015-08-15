Фестиваль ЛГБТ-культуры в Одессе закидали петардами с криками "Слава Украине" (фоторепортаж)

Несколько минут назад группа неизвестных забросала петардами помещение на Старопортофранковской улице, в котором должно состояться открытие фестиваля ЛГБТ-культуры.

Как передает корреспондент «Думской», во время инцидента в помещении находились более 20 человек, в том числе ребенок. Никаких последствий, кроме громкого шума, от взрывов петард нет. Никто не пострадал.

Нападавшие были в медицинских масках. Петарды бросали с криками «Слава Украине!», после чего попытались скрыться. Однако присутствующие на месте правоохранители успели догнать и задержать пятерых хулиганов.

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Организаторы фестиваля заявили, что расценивают произошедшее как "показуху": «Если бы они хотели причинить вред, то они, несомненно, его бы причинили».

Напомним, сегодня шестеро участников фестиваля провели акцию на Приморском бульваре.Они выступили с лозунгами «Гідність не має кольору», «Запрещаю запрещать» и другими.

Присутствующие на месте сотрудники УВД сообщили, что на данный момент задержаны 12 «метателей петард». Их доставляют в отделение милиции для дальнейшего разбирательства.