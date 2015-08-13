Одесский суд запретил проведение марша ЛГБТ, запланированного на 15 августа

Об этом УНИАН сообщила председатель оргкомитета фестиваля Анна Леонова.

По ее словам, 12 августа примерно в 19.30 она получила уведомление о необходимости явиться на заседание суда по иску исполнительного комитета Одесского городского совета.

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"Заседание продолжалось почти до трех ночи. Исполком требовал запретить не только марш, а вообще проведение фестиваля, как такового в дни с 13 по 16 августа. Включая, экскурсии, дискуссионные площадки, фотовыставки. Суд удовлетворил иск частично – конкретно относительно мирных массовых уличных акций, то есть марша", - сказала Леонова.

Истец аргументировал свое решение наличием в городе негативных настроений в обществе относительно мероприятий ЛГБТ.

Леонова отметила, что во время заседания суда представитель истца заявил о намерении подать апелляцию с целью недопущения проведения фестиваля.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 14-16 августа запланирован фестиваль квир-культуры "ОдесаПрайд-2015", в рамках которого был заявлен "Марш равенства". В Главном управлении МВД Одесской области заявили, что во время марша общественный порядок будут обеспечивать около 300 милиционеров.

Также в рамках фестиваля должны пройти мастерская, посвященная арт-протесту как инструмент работы с общественностью, квест-экскурсия по городу, дискуссионные площадки "Гей-туризм как элемент территориального брендинга Одессы" и "Гей-образы в масс-культуре", открытие фестиваля короткометражного ЛГБТ-кино, фотовыставка и тому подобное.

12 августа стало известно, что мэрия Одессы отказалась принять заявку на проведение "Марша равенства", против которого также выступили представители религиозных конфессий.